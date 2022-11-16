В Невском районе новостройки подорожали на 38,5% за 10 месяцев

Недвижимость в Петербурге продолжает расти в цене. Самый высокий показатель зафиксирован на юге города.

Эксперты агентства недвижимости Ольги Эбель проанализировали динамику роста цен на новостройки в различных районах Петербурга. Самый высокий рост за 10 месяцев зафиксирован в Невском районе. Там средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке выросла на 38,53%.

Средняя стоимость квадратного метра в строящихся домах в 13 районах Северной столицы составляет 268,3 тыс. рублей. С начала 2022 стоимость одного квадратного метра выросла на 18,23% или на 41,39 тыс. рублей. Значительно подорожала недвижимость и в Центральном районе – на 29,15% относительно января 2022 года. В топ-3 вошел Василеостровский район – там рост цен составил 27,45%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге снова начали продавать квартиры с пометкой «срочно».