Депутаты ЗакСа попросили Мишустина ужесточить охрану в школах

В Петербурге хотят усилить охрану в школах. Предложение уже поступило в правительство РФ.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга направили премьер-министру Михаилу Мишустину обращение с просьбой ужесточить охрану в школах. Соответствующий законопроект появился после трагедии в школе в Ижевске, где были убиты 17 человек и более 20 – ранены.

В ЗакСе потребовали ввести обязательную сертификацию охранных организаций, работающих в школах, детских садах и колледжах. Также нужны как минимум два охранных поста на объект, один из которых должен находиться на улице.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что военная подготовка в школах – меньшее из зол. По мнению Ирины Волынец, некоторые старшеклассники из-за своей заинтересованности оружием могут захотеть его приобрести. Его изучение в школе поможет удовлетворить этот интерес до того, как подросток решит купить пистолет.