«Это остается черной дырой»: эксперт прокомментировал повышение стоимости ЖКУ

Дмитрий Адамидов поделился мыслями о повышении тарифов на ЖКУ. Он «прошелся» и по их качеству.

В Петербурге подняли стоимость тарифов жилищно-коммунальных услуг. Теперь петербуржцы будут отдавать более трех тысяч рублей с человека. Для многих жителей города это скажется на бюджете. Независимый аналитик Дмитрий Адамидов высказал мнение по данному поводу в беседе с Gazeta.SPb.

«Реформа ЖКХ остается черной дырой для полукриминальных схем. К сожалению, тариф будет расти, а качество услуг особо не улучшатся. Или, во всяком случае, улучшатся, но только в отдельно взятых образцовых хозяйствах. И Петербург здесь не в самом плохо положении, допустим, в провинции гораздо хуже все. Это такая отрасль, в которой надо навести порядок, но руки не доходят», — озвучил специалист.

По словам Адамидова, стоимость будет расти, а улучшения качества не произойдет. Россияне, по сути, оплачивают все аварии, происходящие из-за некачественных услуг, ценой нагрузки на собственный бюджет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, сколько петербуржцы будут платить за коммунальные услуги с декабря. Теперь придется отдавать больше денег за воду, газ, электричество и другие ресурсы.