Сколько петербуржцы будут платить за коммунальные услуги с декабря

В декабре коммунальные услуги ударят по кошелькам петербуржцев с новой силой. Теперь придется отдавать больше денег за воду, газ, электричество и другие ресурсы.

Порядка трех тысяч рублей с человека будут платить жители Петербурга после декабрьского повышения тарифов на коммунальные услуги. Об этом свидетельствуют данные постановления городской администрации.

В Смольном отметили, что суммарный среднемесячный платеж за коммунальные услуги гражданина в 2023 году составит 3001,46 руб., что соответствует платежу за декабрь 2022 года. Горячая вода будет стоить 126,69 рубля за кубометр, холодная вода и водоснабжение — 36,54 рубля. Отопление вырастет в цене до 2111,40 рубля за Гигакалорию. Вывоз мусора петербуржцам обойдется в 1367 рублей 57 копеек за кубометр.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в 2023 году петербуржцев ждет ощутимый рост тарифов на ЖКХ.