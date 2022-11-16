В ИТМО разработали технологию по снижению городского шума в 10 раз

Петербургские специалисты разработали новую систему. Она позволит сделать город тише.

Ученые Национального исследовательского университета ИТМО разработали технологию, позволяющую снизить городской шум в 10 раз. Это сооружение, выполненное из метаматериала. Информацией об этом поделились в пресс-службе университета.

Система создана на основе резонаторов Гельмгольца. Они представляют собой трубки боковым разрезом и расположены по кругу в несколько рядов. Внешне эта конструкция напоминает “бублик”. Технология примечательна воздухопроницаемостью и светопрозрачностью, что делает ее лучшей альтернативной привычным шутозащитным экранам.

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