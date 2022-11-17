Петербургские суды зарегистрировали 100 дел о мобилизации

В Петербурге горожане, попавшие под частичную мобилизацию, не всегда согласны с решением военкомата. В судах появились десятки схожих дел.

В сентябре в России была объявлена частичная мобилизация. Суды в Петербурге за это время зарегистрировали уже 100 дел, связанных с вопросами о ней. Наибольшее количество исков было подано во Фрунзенский районный суд – 17. Информацией об этом поделились в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Второе место по числу дел занял Невский райсуд (15), а третье – Красногвардейский (13). Еще по 12 дел зарегистрировали в Московском и Калининском судах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что суд не дал мобилизованному петербуржцу перевестись из минометчиков в артиллеристы. Новой специальности ему придется учиться с нуля, что поставит под угрозу как жизнь самого призывника, так и безопасность его подчиненных.