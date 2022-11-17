Исследователи пригрозили эпидемией рака в Европе после коронавируса

В Европе пандемия ковида ударила по онкобольным. На континенте может начаться раковая эпидемия.

По причине того, что европейское здравоохранение сосредоточилось на коронаврусной инфекции, есть риск возникновения на континенте эпидемии онкологических заболеваний. Об этом заявил руководитель исследования, профессор Марк Лоулер из Королевского университета Белфаста в беседе с иностранными СМИ.

Как сообщают РИА новости, быстрое перепрофилирование систем здравоохранения и введение локдаунов повлекли ряд негативных последствий, которые на данный момент оказывают влияние на онкобольных, считают специалисты. Из-за пандемии в Европе без диагностики осталось около одного миллиона случаев онкологии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ученые выяснили, может ли наступить преждевременная смерть от раннего отхода ко сну. К такому выводу пришли западные специалисты.