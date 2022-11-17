В Петербурге сотрудники на «удаленке» чаще имеют подработки

Петербуржцы, работающие из дома, чаще берут дополнительную работу. У многих она занимает немного времени.

Все больше россиян стремится работать удаленно. Особую популярность данный формат приобрел в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Однако оказалось, что сотрудники «удаленки» гораздо чаще работают больше, беря различные подработки, чем те, кто трудится в офисе. Об этом стало известно благодаря опросу, проведенному среди жителей Петербурга аналитиками сервиса SuperJob.

В наличии подработки признались 23% петербуржцев. Удаленные сотрудники подрабатывают в 1,5 раза чаще тех, кто занят на территории работодателя (34% и 22% соответственно). У 62% работающих дополнительно подработки занимают до 10 часов в неделю.

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