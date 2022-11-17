Апраксин двор в Петербурге будут сдавать в аренду

С молотка уйдут десятки лотов Апраксиного двора. Помещения предназначены в основном для торговли.

АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» объявило торги по помещениям и зданиям, которые являются частью Апраксиного двора. Он в свою очередь принадлежит городской администрации. Известно, что торги назначены на ноябрь и декабрь и будут проходить по 29 лотам. Их общая площадь составляет более 12,5 тыс. кв. метров.

Как сообщает АБН, с молотка уйдут девять зданий. Порядка 80% могут быть задействованы под торгово-сервисную функцию, остальные — под офисы и склады. Позже выставят еще 53 лота площадью 34 тыс. «квадратов».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что торговцы в «Апрашке» наплевали на соглашение со Смольным и не хотят уходить с рынка. Предпринимателей будут выселять через суд. Коммерческие помещения сдали на шесть месяцев, которые истекли в июне, но уходить с рынка арендаторы не собираются.