Торговцы в «Апрашке» наплевали на соглашение со Смольным и не хотят уходить с рынка

Арендаторы участков на территории Апраксина двора не стремятся покидать принадлежащие городу торговые помещения, несмотря на истекшие сроки договоров. Предпринимателей будут выселять через суд.

Под конец 2021 года Агентство по развитию имущественного комплекса Санкт-Петербурга (АРИК), подведомственное комитету имущественных отношений, заключило более полусотни договоров аренды в Апраксином дворе. Коммерческие помещения сдали на шесть месяцев, которые истекли в июне, но уходить с рынка арендаторы не собираются. Судебных исков они тоже не боятся.

«Это все слухи, что кого-то выселили! Тут ничего не поменялось! Работали и будем работать 365 дней в году. Нас никто выгнать не сможет», — рассказал один из торговцев корреспонденту Neva.Today.

Несмотря на проблему с нелегальной арендой участков АРИК и Фонд управления имуществом уже начали искать новых торговцев.

«В настоящее время, в рамках исполнения контракта АО «Фонд имущества» осуществляет прием заявок от потенциальных арендаторов для участия в аукционах», — заявили в агентстве.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Апраксин двор в Петербурге GloraX и КЦ «ПИТЕР» реконструируют за 50 млрд.