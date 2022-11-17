Петербуржцам рассказали о подготовке автомобиля к зиме

В связи с наступлением зимы петербуржцам рассказали, что сделать с машиной. Советы помогут пережить морозы комфортнее.

Вместе с холодами и гололедицей для петербургских водителей наступило время серьезных испытаний. Специалист рассказал автомобилистам, как подготовить свое авто к зимнему сезону. Прежде всего, необходимо проверить свечи зажигания, стартер, аккумулятор и тормозную систему.

Как сообщил автомеханик Михаил Бойцов в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург», необходимо следить за уровнями жидкостей в автомобиле, так как это важно для тормозной системы. Стоит обратить внимание на сколы лакокрасочного покрытия. От перепадов температур увеличивают скорость коррозии металла.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам стоит «переобуть» авто перед холодами. Быть внимательным к приближению минуса посоветовал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.