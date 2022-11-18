В Петербурге мобилизованным дадут отсрочку на аренду земли

Власти Санкт-Петербурга разработали пакет мер поддержки мобилизованных, являющихся индивидуальными предпринимателями. В числе мер отсрочка арендной платы.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, индивидуальные предприниматели, самозанятые и предприниматели, являющиеся руководителями и одновременно единственными учредителями своих организаций, получат имущественную поддержку. Им также дадут отсрочку на аренду.

Она коснется объектов нежилого фонда, НТО и земельных участков, взятых в аренду у Комитета имущественных отношений, государственных учреждений и государственных унитарных городских предприятий.

В настоящий момент ведется разработка соответствующих нормативно-правовых актов, подытожили в пресс-службе Смольного.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что что убежавшим от мобилизации из Санкт-Петербурга россиянам предлагают работу кочегарами в Караганде.