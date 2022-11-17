Убежавшим от мобилизации из Петербурга россиянам предлагают работу кочегарами в Караганде

Гражданам РФ приходится осваивать рабочие профессии на чужбине. В Казахстане есть ряд вакансий.

Жители Петербурга, сбежавшие из России от частичной мобилизации и не обладающие профессиями, предполагающими удаленную работу, скоро выйдут на трудовой рынок Казахстана. На хорошие должности рассчитывать не придется, поэтому им предстоит типичный путь мигранта. Чаще всего, россияне начинают работать в сфере обслуживания.

Как сообщает Мойка78, в Алмате грузчикам предлагают 250 тыс. казахстанских тенге (32 тыс. рублей по нынешнему курсу). Также россиянам доступна вакансия кочегара в Караганде. Из обязанностей: контролировать работу котельной. Там обещают платить 15 тыс. тенге. Знание казахского не обязательно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге почти на 80% увеличилось число вакансий с переездом.