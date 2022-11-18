В «Черную пятницу» билайн предложит скидки до 50% на смартфоны, гаджеты и аксессуары

Фото: Балтфото, Россия. Санкт-Петербург. Повседневная жизнь города. Фото на мобильный телефон. На снимке: Петербуржцам в метро напомнили о «Черной пятнице» Автор: Мойка78

Фото: Балтфото, Россия. Санкт-Петербург. Повседневная жизнь города. Фото на мобильный телефон. На снимке: Петербуржцам в метро напомнили о «Черной пятнице» Автор: Мойка78

С 17 ноября билайн объявил «Черную пятницу» для клиентов своих офисов продаж и интернет-магазина. Покупатели получат возможность приобрести сотни разных товаров со скидкой до 50%.

В акции участвует продукция таких компаний, как Apple, Samsung, Sony, LG, Xiaomi и многих других. Скидки распространяются на различные категории гаджетов — от смартфонов, планшетов и ноутбуков до беспроводных наушников, «умных» часов, видеорегистраторов и устройств «умного» дома.

Размер скидки варьируется в зависимости от модели. Количество товаров ограничено, как и время проведения акции — «Черная пятница» в билайне продлится до 29 ноября.

Полный список товаров, участвующих в акции, и другие подробности можно узнать по ссылке beeline.ru/black-friday-v-beeline

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