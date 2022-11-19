В Петербурге 19 декабря ожидается похолодание со снегом

В Петербурге 19 декабря ожидается похолодание со снегом
Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Санкт-Петербург продолжает оставаться в стороне от активных циклонов 19 ноября. Из-за периферии антициклона в городе ожидается переменная облачность и небольшой снег. Температура продолжит снижаться.

«Температура воздуха -2…-4 градусов, по области -1…-6 градусов. Ветер восточный 3-8 м/с», – сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем telegram-канале, добавив, что восточный ветер будет дуть в Северной столице со скоростью от трех до восьми метров в секунду.

По словам эксперта, ожидать значительных погодных изменений в воскресенье, 20 ноября, не стоит. В городе и области до конца выходных прогнозируется небольшой снег и отрицательная температура воздуха.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что собственники нежилых помещений в Ленинградской области получают уведомления об отключении от теплоснабжения за долги.

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