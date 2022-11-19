МВД предупреждает петербуржцев о гололеде

В свете продолжающегося снижения температуры в Санкт-Петербурге 19 ноября автомобилистов призвали быть осторожными на дорогах. Похолодание привело к гололеду, сообщает ГУ МВД по региону.

«На дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области гололед», – отметили в ведомстве, подчеркнув, что на обледенелой трассе сцепление колес с дорожным покрытием значительно снижается.

Как выяснила Gazeta.spb, наибольшую опасность представляют участки у съездов с мостов и путепроводов, а также на поворотах и открытых дорогах. Они наиболее подвержены обледенению из-за продуваемости.

«Водителям необходимо заранее снижать скорость, выбирать безопасный режим движения» – говорится в обращении МВД.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге 19 декабря ожидается похолодание со снегом. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем telegram-канале.