Жителей Петербурга тревожат звуки стрельбы в центре

Жители Санкт-Петербурга сообщают о звуках, похожих на стрельбу 19 ноября. «Стрельбы» звучат в разных районах города.

В первой половине дня в субботу, 19 ноября, в СМИ Санкт-Петербурга поступает информация о выстрелах, звучащих в разных районах города. Поводов для тревоги в действительности нет.

Некоторое время назад телеканал «Санкт-Петербург» сообщал о том, что в честь Дня ракетных войск и артиллерии у Петропавловской крепости в 12:00 прогремел выстрел. Петербуржцев предупреждали о том, что выстрелы могут быть слышны вплоть до 14:00.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что на Васильевском острове 22 ноября в период с 16:00 по 23:00 перекроют дороги из-за съемок художественного фильма «Почему ты такая злая». Кроме того, на тех же участках будет введен запрет остановки в период с 00:00 по 10:00.