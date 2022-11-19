Стали известны подробности возгорания газа в Мурино

В Мурино из-за взрыва газопровода произошел пожар, заметный с расстояния в несколько километров. Тушение огня еще идет, сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

«Пожарные и спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево», – уточнили в сообщении в официальном telegram-канале кабмина, добавив, что причиной инцидента стала разгерметизация газопровода.

На жизни петербуржцев инцидент не скажется, добавили в публикации:

«Угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет. Причины взрыва устанавливаются», – подчеркнули в пресс-службе правительства.

Также сообщается, что автоматика на магистральном подземном газопроводе сработала штатно, благодаря чему давление газа было снижено. По данным ТЭК Ленобласти, отключений газа из-за возгорания не планируется.

Ранее Gazeta.spb сообщала о том, что очевидцы сообщают о пожаре в Мурино, заметном за несколько километров.