Стали известны подробности возгорания газа в Мурино

Стали известны подробности возгорания газа в Мурино
Фото: Pexels

В Мурино из-за взрыва газопровода произошел пожар, заметный с расстояния в несколько километров. Тушение огня еще идет, сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

«Пожарные и спасатели ликвидируют пожар, возникший в результате взрыва на газопроводе между Бернгардовкой и Ковалево», – уточнили в сообщении в официальном telegram-канале кабмина, добавив, что причиной инцидента стала разгерметизация газопровода.

На жизни петербуржцев инцидент не скажется, добавили в публикации:

«Угрозы для населения и распространения огня на жилые массивы нет. Причины взрыва устанавливаются», – подчеркнули в пресс-службе правительства.

Также сообщается, что автоматика на магистральном подземном газопроводе сработала штатно, благодаря чему давление газа было снижено. По данным ТЭК Ленобласти, отключений газа из-за возгорания не планируется.

Ранее Gazeta.spb сообщала о том, что очевидцы сообщают о пожаре в Мурино, заметном за несколько километров.

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