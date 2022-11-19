Очевидцы сообщают о пожаре в Мурино, заметном за несколько километров

Очевидцы сообщают о пожаре в Мурино, заметном за несколько километров
Фото: pxhere

Жители Санкт-Петербурга сообщают о пожаре в Мурино. Столб огня виден за километры, сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области.

Согласно предварительной информации, ведется тушение огня на газозаправочной станции, расположенной в районе Всеволожска. Ликвидацией очага возгорания занимаются две бригады спасателей. Причины произошедшего уточняются. Сведений о пострадавших пока не поступало. Спасательные службы не прокомментировали ситуацию.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что женщину госпитализировали после пожара в Санкт-Петербурге. По данным, опубликованным пресс-службой регионального ГУ МЧС, сведения о пожаре в коммунальной квартире на улице Грота поступили в 06:54. На места происшествия отправились десять сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. К 7:31 они успешно устранили угрозу.

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