Женщину госпитализировали после пожара в Петербурге

В Санкт-Петербурге в результате пожара в Петроградском районе, произошедшем 19 ноября, пострадала женщина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной столице.

По данным ведомства, сведения о пожаре в коммунальной квартире на улице Грота поступили в 06:54. К месту происшествия были направлены сотрудники МЧС – десять пожарных на двух машинах. Уже к 7:31 спасатели ликвидировали очаг возгорания.

Тем не менее, в ходе инцидента пострадала женщина, находившаяся в квартире. Ее госпитализировали в медицинское учреждение.

Как выяснила Gazeta.spb, в период с января по октябрь 2022 года в Санкт-Петербурге произошло 7516 пожаров. В них погибло 97 человек и пострадало 167.

При этом общая динамика может считаться положительной. Во всех категориях наблюдается снижение числа инцидентов по сравнению с прошлым годом.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что стали известны подробности смерти матери и двух детей в Санкт-Петербурге.