Северная ТЭЦ перешла на резервное питание после взрыва в районе Мурино

Северная ТЭЦ переключили на резервный газопровод после взрыва, который привел к возгоранию на территории Всеволожского района Ленинградской области. Об этом сообщили в комитете по энергетике Санкт-Петербурга.

«В связи с возгоранием на газопроводе высокого давления “Белоусово-Ленинград” Северная ТЭЦ, обеспечивающая тепловой энергией северные части Выборгского и Калининского районов Санкт-Петербурга, переведена на питание от резервного газопровода», — уточнили в официальном telegram-канале ведомства.

Отмечается, что все остальные котельные Северной столицы работают в обычном режиме. Взрыв не повлиял на снабжение города.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что стали известны подробности возгорания газа в Ленинградской области. Из-за разгерметизации газопровода произошел пожар, заметный с расстояния в несколько километров.