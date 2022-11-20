Россиянам рассказали, кто имеет право на выплату в размере 16 тысяч рублей

Специалист напомнила о бонусах для определенной категории граждан. Каждый год они получают выплаты.

До 2004 года обладатели звания «Почетный донор России» получали льготы, которые потом заменили на ежегодную индексируемую выплату. В 2022 году данная категория россиян получит почти 6 тысяч рублей. Есть и другие бонусы. Об этом журналистам рассказала старший преподаватель факультета бизнеса «Капитаны» РЭУ им. Г.В. Плеханова Дарья Стюрина.

Как сообщает агентство «Прайм», всем донорам полагается день отдыха с сохранением заработной платы. По договоренности с руководством, это может быть как день донации, так и любой другой. В день сдачи крови также предусмотрено бесплатное питание.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Минобороны разъяснили вопросы о денежном довольствии и выплатах мобилизованным. Об этом заявили в пресс-службе министерства.