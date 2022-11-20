Специалист назвал лучшее средство от тромбоза

Россиянам напомнили о лучшем средстве от заболевания тромбов. Его давали советским детям в детсадах.

Употребляемые продукты оказывают влияние на состояние здоровья, как в худшую, так и в лучшую сторону. Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал россиянам о средстве, помогающем от тромбоза.

В эфире телеканала «Россия-1» специалист высказал, что от данного недуга лучше всего помогает рыбий жир, который во времена СССР входил в обязательное меню детских садов. По словам доктора, полиненасыщенные жирные кислоты, вероятно, единственная субстанция, которая влияет на свертываемость крови, а значит, и профилактирует тромбоз.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач Мясников рассказал, как снизить риск возникновения инсульта. Специалист пояснил, что прежде всего, болезнь могут спровоцировать гипертония, повышенный уровень холестерина и глюкозы, курение, наследственность, возраст, малоподвижный образ жизни и лишний вес.