Кинолог рассказал, почему у собак бывает бессонница

Специалист раскрыл, почему собака может быть активной по ночам. Есть ряд факторов.

Собаки – животные, которые любят поспать. Здоровый питомец может спать по 14-16 часов в день. Продолжительность сна может меняться в зависимости от возраста, породы, состояния здоровья и других особенностей. Однако бывает так, что животное не спит по ночам, на то есть ряд причин: от стресса до серьезных проблем со здоровьем. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Если собака перестала спать по ночам, это повод обратиться к ветеринару чтобы исключить проблемы со здоровьем. Также возможно, что у питомца сбит режим. Животные подстраиваются под образ жизни хозяина, поэтому ночные выгулы могут сказаться на режиме сна. На это влияет также возраст животного.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге правила выгула собак будут регулироваться законом.