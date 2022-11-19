В Петербурге правила выгула собак будут регулироваться законом

В Петербурге правила выгула собак будут регулироваться законом
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Депутаты Санкт-Петербурга предложили утверждать на уровне городского закона. Инициативу рассмотрят на ближайшем заседании Законодательного собрания, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Разработкой правил содержания домашних животных займётся постоянная комиссия по экологии и природопользованию», – уточнили в сообщении, добавив, что в первую очередь петербургские парламентарии определят четкие правила выгула собак и утвердят запрет на организацию питомников в многоквартирных домах.

Также следует отметить, что, согласно данным Управления ветеринарии Северной столицы, в 2021 году горожане содержали около 1 млн домашних кошек и около 300 тысяч собак. При этом число бездомных собак составило почти 2,5 тысячи, а кошек дошло до 100 тысяч.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что кинолог рассказал россиянам, стоит ли сажать на цепь собаку.

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