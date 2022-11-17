Кинолог рассказал, стоит ли сажать на цепь собаку

Кинолог рассказал, стоит ли сажать на цепь собаку
Фото: Baltphoto / Андрей Пронин

Специалист поделился советами по содержанию собаки. Это касается животных, проживающих в загородном доме.

Многие россияне имеют питомцев. Нередко это крупные собаки, живущие на частной территории. Четвероногих охранников часто сажают на цепь на улице. Президент Российской кинологической федерации Владимир рассказал, что лучше этого не делать.

Во-первых, у животного могут начаться проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Они могут возникнуть, если собака ограничена в своем передвижении. Также повышается риск несчастных случаев. Питомец может запутаться в цепи зацепиться за что-то без возможности выбраться, пораниться из-за резких движений. При пожаре собака не сможет спастись самостоятельно. Более того, из-за нахождения на цепи поведение животного может измениться в худшую сторону.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что кинолог рассказал о породах собак для начинающих собаководов.

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