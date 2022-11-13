Кинолог рассказал о породах собак для начинающих собаководов

Специалист рассказал, какую собаку лучше завести при отсутствии опыта жизни с этими животными. Есть несколько видов.

При приобретении первой собаки стоит трезво оценивать свои возможности и знания о четвероногих. О породах, наиболее подходящих для начинающих собаководов рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Как сообщают в пресс-службе РКФ, не стоит смотреть лишь на внешний вид животного. Дело в том, что каждая порода обладает уникальным темпераментом и уровнем активности. Наиболее подходящие породы для начинающих это — пудель, кинг-чарльз-спаниель, русская цветная болонка, вельш-корги-пемброк и брюссельский грифон.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что В Петербурге предложили выплачивать инвалидам средства на содержание собак-поводырей. Предположительно, деньги будут брать из регионального бюджета.