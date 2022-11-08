В Петербурге предложили выплачивать инвалидам средства на содержание собак-поводырей

В Петербурге предложили выплачивать инвалидам средства на содержание собак-поводырей
Фото: Baltphoto / Андрей Пронин

В Петербурге хотят предоставить инвалидам допвыплату на содержание собаки-поводыря. Об этот сообщил депутат Четырбок.

В Петербурге депутаты предложили предоставлять выплаты незрячим инвалидам на содержание собак-поводырей. Предположительно, деньги будут брать из регионального бюджета. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение Законодательного собрания. Информацией об этом поделился депутат Денис Четырбок в своем телеграм-канале. Он является одним из авторов документа.

Предлагается установить за счет бюджета города дополнительную выплату на содержание собаки-проводника в точно таком же размере, в котором предоставляется федеральная компенсация. Она составляет около 28 тысяч рублей и выдается раз в год. Но чтобы содержать животное, этих денег недостаточно.

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