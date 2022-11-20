Телеведущая Довлатова раскрыла секрет похудения

Звезда рассказала о пути к стройности. Он был непростым.

Оказалось, что 48-летней резко похудевшей Алле Довлатовой систему питания подобрал медик. По ее словам, она на протяжении года живет без сахара и быстрых углеводов. Довлатовой необходимо было быстро похудеть, и врач-эндокринолог убрала из рациона все углеводы, также сократив количество белка.

Как сообщают «7 дней» телеведущая добавила, что теперь у нее фигура мечты, но было непросто. Сначала звезда экрана испытывала тоску, грусть, ей хотелось есть. В январе специалист добавила в ее диету углеводы, но только в виде овощей и фруктов. Крупы, мучное и сладкое под запретом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что телеведущую Бузову заметили с новым поклонником. В Сети начали ходить слухи, что это – актер Антон Филипенко. Они с Ольгой познакомились во время съемок шоу «Звезды в Африке» на телеканале ТНТ, где Филипенко принимал участие.