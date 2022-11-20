Петербуржцев предупредили о гололеде на дорогах в воскресенье

Водителей предостерегли об опасности на трассах. Причина в погодных условиях.

В Петербурге становится все холоднее. Город припорошило снегом, лужи превратились в корочки льда, воздух щиплет лицо в ветреную погоду. Горожан, у которых есть автомобили, предупредили о гололедице в выходные дни, в том числе в воскресенье, 20 ноября. Информацией об этом поделились в пресс-службе Управления ГИБДД по Северной столице и Ленинградской области.

На обледенелой трассе сцепление колес с покрытием проезжей части сильно снижается. Особую опасность представляют съезды с мостов и путепроводов, повороты и открытые участки дорог. Автомобилистов призвали снижать скорость, выбирать безопасный режим движения, отказаться от совершения резких маневров и торможений.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам рассказали о подготовке автомобиля к зиме.