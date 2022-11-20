Поклонники заподозрили, что Наташа Королева станет бабушкой

Фанаты артистки предположили, что у нее могут появиться внуки. Избранница ее сына это опровергает.

Архип, 20-летний сын Наташи Королевой и Сергея Глушко, живет в съемной квартире с возлюбленной Мелиссой Волынкиной. Пара познакомилась два года назад на фоне общего увлечения – танцев на пилоне. Они сразу нашли общий язык, а недавно решили, что будут жить вместе.

Как сообщает Starhit, Глушко к избраннице сына относится не серьезно, считая, что Мелисса – лишь временное увлечение сына. Королева же наоборот всячески поддерживает выбор наследника и помогает ему финансово. Она оплачивает квартиру, в которой живет пара, выделяя 35 тысяч рублей в месяц. Поклонники заподозрили, что избранница Архипа беременна из-за неоднозначного снимка со свадьбы друзей. Однако визажистка слухи опровергла.

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