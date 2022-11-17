Яна Рудковская раскрыла, чем закончится развод принца Гарри и Меган Маркл

Продюсер выдвинула предположение о финале отношений части королевской семьи. Прогноз печальный.

Слухи о возможном разводе принца Гарри и Меган Маркл дошли до продюсера Яны Рудковской. Российская звезда шоу-бизнеса за плечами имеет громкое расставание с длительными судами, поэтому высказала, что прогноз неутешительный.

Как сообщают «7 дней», жена фигуриста Евгения Плющенко считает, что Маркл заняла неверную позицию с самого начала, вступив в королевскую семью. Она пыталась нарушать монархические устои, а когда ничего не вышло – увезла супруга в другую страну. Рудковская уверена, что со стороны Маркл брак закончится книгой об абъюзе и культуре отмены, после чего она захочет что-нибудь отсудить.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что певица Долина отреагировала на слухи о романе с другом Джигарханяна. Недавно звезда приняла участие в концерте в Кремле, посвященном 26-леюию «МУЗ-ТВ».