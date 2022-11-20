В Петербурге начал работу избирательный участок для голосования на выборах президента Казахстана

В Петербурге на выборах президента своей страны могут проголосовать иностранцы. При себе нужно иметь паспорт.

Теперь граждане Казахстана, находящиеся в Петербурге, получили возможность проголосовать на выборах президента своей страны в избирательном участке. Информацией об этом поделились в пресс-службе генерального консульства страны в Северной столице.

Участок начал работу в 07:00 по местному времени на улице Рылеева, 10. Он будет работать до 20:00. Граждане Казахстана, находящиеся в Петербурге, могут проголосовать на внеочередных выборах президента своей страны пребывая за рубежом. Для этого при себе необходимо иметь паспорт.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что убежавшим от мобилизации из Петербурга россиянам предлагают работу кочегарами в Караганде. На хорошие должности рассчитывать не придется, поэтому им предстоит типичный путь мигранта.