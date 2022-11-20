Диетолог рассказал о пользе кефира в борьбе с повышенным давлением

Специалист раскрыл пользу кисломолочного напитка. Влияние оказывают бактерии.
Врач-диетолог Михаил Гинзбург в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал о пользе кефира при борьбе с повышенным давлением. Оказалось, напиток способен снижать артериальную нагрузку. Специалист пояснил, что кефир является классическим пробиотиком, восстанавливающим микрофлору.
Гинзбург объяснил, что бактерии, содержащиеся в кефире, не дают развиваться плохим, так называемым факультативным бактериям, которые вызывают воспаление и отравление организма.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач – терапевт-диетолог «СМ-клинки» Елена Тихомирова пояснила, что отказ от мяса чреват дефицитом железа, который в свою очередь приводит к анемии. Животные и птицы являются носителями железа, также их печень содержит большое количество витамина B12.