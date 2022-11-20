«Я был влюблен полтора года назад»: Родион Газманов рассказал о личном

У талантливой девочки есть все шансы на победу. Фото: Pxhere

У талантливой девочки есть все шансы на победу. Фото: Pxhere

Наследник Олега Газманова поделился подробностями частной жизни. Оказалось, избранница сейчас ему не нужна.

Длительное время 41-летнего Родиона Газманова донимают вопросами о женитьбе и детях. Несмотря на это, сын певца Олега Газманова не торопится связать себя узами брака. Звезда шоу «Дуэты» канала «Россия» рассказал о своей личной жизни.

Как сообщает Starhit, Родин признался, что был влюблен полтора года назад, однако сейчас не хочет привязываться ни к кому. Артист много гастролирует, участвует в телешоу и редко ходит на светские вечеринки. Для Газманова известные девушки скорее минус, чем плюс. Если избранница тоже будет гастролировать, пара не будет видеться совсем. На данный момент Родиону комфортнее быть одному.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что певец Антонов рассказал, зачем уехал за границу.