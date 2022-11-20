В Петербурге к Всемирному дню ребенка запустили акцию «Коробка Храбрости»

В Петербурге к Всемирному дню ребенка запустили акцию «Коробка Храбрости»
Фото: Baltphoto / Владислав Галушко

Горожан призвали поддержать малышей, проходящих длительное лечение в больницах. До 30 ноября можно сдать подарок.

По случаю Всемирного дня ребенка, который проходит 20 ноября, в Петербурге запустили акцию «Коробка Храбрости». Информацией об этом поделился председатель Законодательного собрания Северной столицы Александр Бельский в своем телеграм-канале.

До 30 ноября все желающие могут подготовить для детей-пациентов городских больниц сюрпризы. Это могут быть книжки, головоломки, куклы, машинки и другое. Подарки можно сдать в общественное пространство «СреДа!» на Конногвардейском бульваре, 4.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что российское движение детей и молодежи решило сменить название. Все желающие смогут проголосовать за один из 10 вариантов, предложенных детьми и отобранных экспертами. Об этом сообщили в официальном telegram-канале движения.


 

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