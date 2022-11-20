В Волхове застолье мужчины и его знакомой закончилось смертью: полиция подозревает женщину

В Ленобласти посиделки со спиртным не обошлись без покойника. Мужчина в морге, его приятельница – в больнице.

В субботу, 19 ноября, в полицию Волховского района Ленинградской области поступило сообщение, что в квартире дома 1 по улице Пирогова в Волхове обнаружен труп. На вызов выехали сотрудники правоохранительных органов.

Как стало известно Gazeta.SPb, прибывшие полицейские обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти – зафиксированы повреждения в области головы. По версии следствия, его толкнула его знакомая. Они вместе выпивали спиртные напитки. Подозреваемой потребовалась медицинская помощь, ее госпитализировали. Труп направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на Бухарестской застолье троих знакомых закончилась двумя трупами: обстоятельства выясняются.