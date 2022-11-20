Психиатр рассказала, как стресс проявляется физически

Психиатр рассказала, как стресс проявляется физически
Фото: pxhere

Врач раскрыла, как нервное напряжение может ударить по физическому здоровью. Она поделилась примером.

Сильное эмоциональное перенапряжение может проявится в виде физического недуга, в том числе эпилепсии. Однако она может проявиться только при наличии предрасположенности. Об этом журналистам сообщила врач-эпилептолог Татьяна Казенных.

В беседе с «Газетой.Ru» специалист озвучила, что один стресс не может спровоцировать эпилепсию. У нее была пациентка, у которой первый приступ болезни возник, когда случился пoжар, в котором сгорели ее пьяные родители. Ее вытащили из огня, oна испытала сильный испуг, что привело к первому развернутому судорожному приступу с потерей сознания. Но без предрасположенности этого бы не произошло. Также стресс может выразиться панической атакой, которая представляет собой слабостью, дурнотой, онемением и покалыванием в теле, приливами жара или холода.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач предупредила, чем опасен полный отказ от мяса.

врач здоровье медицина


 

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