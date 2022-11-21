Экономист рассказала, как получить пассивный доход с помощью налогового вычета

У граждан РФ есть возможность сэкономить на неочевидных расходах. Правила простые.

Многие россияне нередко задумываются о необходимости финансовой «подушки безопасности» и дополнительных источниках дохода. Как можно получить это, рассказала кандидат экономических наук и заместитель директора Института финансовой грамотности Финансового университета при правительстве РФ Валерия Минчичова.

В беседе с агентством «Прайм» специалист пояснила, что не надо платить за то, что можно использовать бесплатно – например, банковскую карту без ежемесячной платы за обслуживание. Также россиянам посоветовали сэкономить на налогах. Граждане могут получать вычеты на детей, образование, лечение, спорт.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что правительство РФ дополнительно поддержит импортёров значимых товаров. Таким образом будет снижена финансовая нагрузка на компании-грузоперевозчики.