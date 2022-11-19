Правительство РФ дополнительно поддержит импортёров значимых товаров

Правительство Российской Федерации окажет дополнительную поддержку импортерам отдельных категорий товаров, имеющих критическое значение. Таким образом будет снижена финансовая нагрузка на компании-грузоперевозчики.

Как сообщается, тарифные льготы и нулевые ставки таможенных пошлин распространяются на продовольственную, электронную, металлургическую продукцию, а также на легкую промышленность.

Эта поддержка не действует в связи с тем, что импортеры в соответствии с законами России могут пользоваться такими льготами, если гарантируют уплату пошлин и налогов. А это, в свою очередь, требует больших трат.

Поэтому правительство освободило импортеров значимой продукции от такой обязанности. Решение распространяется на товары, ввезенные с 28 марта 2022 года.

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