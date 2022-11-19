Мишустин рассказал о цифровизации авиаотрасли в России

Отечественные авиаперевозчики перешли на системы оформления билетов, созданные в России – «Леонардо» и ТАИС. Кроме того, документооборот в отрасли постепенно переход в цифровую среду.
«Это очень непростая работа. И этот переход мы ожидали достаточно давно», – высказался председатель правительства России Михаил Мишустин в интервью для журналистов.
Также для авиаперевозчиков была запущена система обмена цифровыми документами. Сейчас в ней можно оформить три категории документов: электронные, транспортные и накладные. С марта 2023 к этому перечню добавится электронный путевой лист.
«Документ не должен доходить до адресата медленнее, чем транспорт», – подчеркнул Михаил Мишустин.
Ранее Gazeta.spb сообщала, что, согласно заявлению вице-премьера Российской Федерации Татьяны Голиковой, количество безработных в стране уменьшается еженедельно.