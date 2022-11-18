Каждую неделю в России уменьшается количество безработных

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова заявила о продолжающемся падении числа безработных.

«Продолжается тенденция еженедельного снижения числа зарегистрированных безработных. В центрах занятости зарегистрировано 563,4 тысячи граждан – на 6,8 тысячи человек меньше, чем неделей ранее», – цитирует ее слова РИА Новости.

Также отмечается, что число вакансий на портале «Работа России» до сих пор превышает зарегистрированных безработных почти вчетверо. Некоторое увеличение наблюдается в количестве сотрудников, которые находятся в простое.

Их численность выросла с 76,3 до 76,6 тысячи человек. Кроме того, больше россиян стали работать в режиме неполного рабочего дня или недели – с 82,6 до 84,1 тысячи человек.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что петербуржцам рассказали, как остаться без жилья на законных основаниях.