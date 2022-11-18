Петербуржцам рассказали, как остаться без жилья на законных основаниях

Вернуть жилье, потерянное тем или иным образом, совсем непросто. И в некоторых случаях одними мошенниками дело не ограничивается. Забрать жилье могут по закону, рассказал юрист Единого центра защиты Кирилл Резник.

На каких законных основаниях можно лишиться жилья, сообщает «МК в Питере» с ссылкой на экспертов в области права. Так по закону у наследников есть возможность вступить в право наследования в течение полугода. Недвижимость опечатывается с момента смерти владельца прежде, чем стать выморочной.

«Оформление в пользу государства требует времени и вовлечения ряда специалистов из различных органов власти. Поэтому такой срок может увеличиться до года и больше», – добавил собеседник издания.

Также эксперты рекомендуют не затягивать с документацией. Государство претендует на недвижимость, если наследники без уважительных причин опоздали в оформлении на себя активов и пассивов умершего.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге в 14 районах снизилась стоимость вторичного жилья.