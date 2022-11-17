В Петербурге в 14 районах снизилась стоимость вторичного жилья

Петербуржцы стали дешевле продавать свои квартиры. Однако не по всему городу.

Рынок вторичного жилья в Петербурге продолжает претерпевать изменения. В 14 районах города зафиксировано снижение стоимости квартир у собственников. В двух районах, Центральном и Выборгском, жилплощадь данной категории наоборот выросла в цене, без изменений – в Красногвардейском и Московском районах. Об этом свидетельствуют данные риелторов компании Restate.ru.

Наибольшее снижение стоимости на недвижимость зафиксировано в Петродворцовом и Кронштадтском районах, там цены «упали» на 15 % и 12% соответственно. В новостройках квартиры подешевели в 10 районах. Самые низкие цены – в Кронштадтском районе, стоимость одного квадратного метра — 143,5 тысячи рублей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге снова начали продавать квартиры с пометкой «срочно».