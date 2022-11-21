В Госдуме хотят сделать 31 декабря выходным днем

Россиян могут порадовать постоянным выходным в последний день года. Законопроект уже внесли.

В преддверии Нового года в Госдуме задумались о том, чтобы сделать для россиян 31 декабря выходным днем. Отмечается, что дата должна стать не просто выходным или рабочим предпраздничным днем, а навсегда остаться наравне с другими праздниками.

Как сообщают «Известия», соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму. Депутаты считают, что отдых в последний день в году никому не повредит. Россияне смогут подготовиться к празднику не спеша. Так, в 2021 году премьер-министр Мишустин по своей инициативе уже объявлял 31 декабря выходным днем.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге установят новогоднюю ель почти за 7 млн рублей. Несмотря на то, что ранее сообщалось, что в Петербурге не будут праздновать Новый год, чтобы направить средства на помощь мобилизованным, елку все же установят.