Опыт воспитания детей помогает в работе каждому второму петербуржцу

Горожане раскрыли, как связаны материнство и отцовство и карьера. Дети помогают выработать ряд качеств.

Каждый второй петербуржец считает, что его родительский опыт в различных ситуациях помогает ему на работе. Так, среди опрошенных 27% в этом абсолютно уверены, еще 23% скорее уверены. Чаще всего о пользе быть родителем в карьере говорят те, чьим детям уже исполнилось семь лет – это 58%. Об этом стало известно из исследования, проведенного аналитиками сервиса SuperJob.

По словам петербуржцев, материнство или отцовство помогли выработать в себе такие важные в работе качества как взаимопонимание и готовность к компромиссам, терпение, педагогический опыт, ответственность, дисциплинированность, пунктуальность, навыки руководства, стрессоустойчивость, коммуникабельность и опыт разработки маршрутов передвижения.

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