В Петербурге объяснили, почему строительство метро длится дольше столичного

Глава Метростроя раскрыл, почему в городе так медленно строят станции метро. Есть ряд причин.

Многие жители Петербурга недовольны темпами развития городского метрополитена. Открытие новых станций воспринимается с грустью. Генеральный директор «Метростроя Северной столицы» Владимир Шмидт рассказал о причинах, по которым метро в Петербурге строят дольше, чем в Москве.

В эфире телеканала «Россия-1» Шмидт пояснил, что в Москве давно были построены все линии метрополитена, надстраиваются только станции. Этот процесс занимает меньше времени, чем строительство метро с нуля. Также в Петербурге не хватает необходимого оборудования.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге инженера метро задержали за два с половиной года взяток. Он два с половиной года получал зарплату за своего знакомого, которого он пристроил проходчиком.