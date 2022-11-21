Сеть ресторанов «Вкусно – и точка» запустит доставку в Петербурге до конца 2022 года

Россиянам скоро станет доступна доставка из популярного общепита. Запуск уже в ноябре.

Многие иностранные производители и сетевые рестораны покинули российский рынок в течение года. Не стала исключением и компания «Макдоналдс». Однако на ее место оперативно пришла новая сеть — «Вкусно – и точка». Блюда в ней максимально схожи с позициями ушедшего бренда.

В пресс-службе компании объявили о запуске доставки. Она намечена на конец 2022 года по всей России. В первых регионах она начнет работу с 29 ноября. В список вошли Архангельск, Калининград, Омск, Смоленск, Ставрополь и Тверь. Доставка также будет работать в Москве и Петербурге, однако точная дата старта пока не названа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что, шесть бургеров во «Вкусно — и точка» подорожали из-за роста себестоимости продуктов. Напомним, что McDonald’s приостановил работу всех своих ресторанов в России 14 марта.