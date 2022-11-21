Юным россиянам рассказали, как устроиться на работу и совмещать ее с учебой

Теперь 14-лтение смогут работать наравне с 16-летними. Закон вступит в силу в следующем году.

С 2023 года несовершеннолетние россияне, которым исполнилось 14 лет, смогут официально работать без согласия органов опеки. Подросткам, чтобы заключить трудовой договор, нужно будет разрешение одного из родителей. Информация об этом размещена на официальном портале «Объясняем.рф».

Молодые люди могут устроиться на работу в упрощенном варианте благодаря поправкам в Трудовом кодексе, которые должны вступить в силу с 1 марта 2023 года. Работодателю станет выгоднее брать на работу подростков, а несовершеннолетним — проще зарабатывать себе карманные деньги. Школьники могут выполнять только легкий труд, не причиняющий вреда здоровью. Работа также не должна мешать получению образования.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России у школьников может появиться единая школьная форма.