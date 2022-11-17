В России у школьников может появиться единая школьная форма

В системе образования планируются изменения. Об этом заявили в министерстве просвещения.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в российской системе образования грядут реформы. Например, в стране собираются ввести единую школьную форму. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.

Как сообщает «Петербург2», по словам Кравцова, во-первых, изменения нужны, чтобы дополнительно обеспечить русскому языку статус государственного. Также будет введена единая школьная форма для учеников всех российских общеобразовательных школ. Также учреждения передадут на региональный уровень с целью централизации управленческих механизмов и для повышения эффективности управления системой образования.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что военная подготовка в школе даст свои положительные результаты. Такого мнения придерживается уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.